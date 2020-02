Covid-19 : la Corée du Nord manquerait d’équipements et de matériels préventifs

Photo : YONHAP News

Sur fond de propagation du Covid-19 dans le monde entier, la Corée du Nord affirme, chaque jour, qu’aucun cas confirmé n’ait apparu dans le pays, tout en incitant les habitants à suivre les mesures préventives.Par exemple, hier, le Rodong Sinmun, l’organe officiel du Parti des travailleurs, a publié en Une une photo montrant un groupe de pèlerins sur le mont Baekdu. Tous les participants portaient un masque. Exceptionnel, alors que la montagne située sur la frontière avec la Chine est considérée comme un lieu saint de la révolution communiste. Le journal a également consacré deux pages à une dizaine d’articles sur l’épidémie, soulignant que le régime ne déplore, jusqu’à présent, aucun patient infecté. De son côté, le ministre nord-coréen de la Santé s’est présenté sur le plateau de la télévision centrale en préconisant les mesures préventives pour empêcher l’apparition du virus dans le pays.Cependant, plusieurs signes montrent que Pyongyang manque d’équipements ou de désinfectants. Le Rodong Sinmun a rapporté, par exemple, que l’hôpital populaire de la province de Gangwon a brûlé de l’armoise pour désinfecter ses locaux.Dans ce contexte, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé avoir fourni des fournitures de protections, des masques et des kits de détection à la demande du royaume ermite. L’Unicef a lui aussi fait savoir que les autorités nord-coréennes avaient récemment demandé des vêtements et des lunettes de protection, des masques et des gants.