Heures supplémentaires : les syndicats redoutent les abus patronaux

Photo : YONHAP News

Les deux confédérations syndicales nationales, la KCTU et la FKTU, s’unissent contre la nouvelle règle d’application concernant les heures supplémentaires. Ce dispositif permettra en effet aux employeurs de prolonger le temps de travail de leurs salariés, même en cas de besoin dans le cadre de la gestion de leur entreprise, et ce, au-delà de la durée légale hebdomadaire de 52 heures.Le patronat doit bien sûr obtenir l’accord du syndicat et du ministre du Travail et de l’Emploi. La nouvelle législation est entrée en vigueur le mois dernier. Jusque-là, la prolongation avait été autorisée seulement en cas de catastrophes.Les deux confédérations estiment que le patronat pourrait bien en abuser. Elles ont d’emblée saisi ensemble le tribunal administratif afin de lui demander de trancher. Elles ont néanmoins annoncé ne pas s’opposer à la dérogation exceptionnelle accordée aux fabricants de produits de désinfection ou d’équipements de protection du nouveau coronavirus, le Covid-19.