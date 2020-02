Le revenu des foyers les plus modestes a augmenté pour la première fois en 8 trimestres

Photo : YONHAP News

Le revenu des foyers les 20 % les plus modestes a progressé pour la première fois depuis le quatrième trimestre 2017.D’après les données publiées par l’Institut national des statistiques (Kostat), le revenu moyen mensuel des foyers a augmenté lors des trois derniers mois de l’année dernière de 3,6 % par rapport au dernier trimestre 2018, à quelque 4,8 millions de wons, environ 3 700 euros.C’est notamment le revenu des foyers les 20 % les plus pauvres qui a connu la plus importante hausse par rapport aux autres tranches, avec 6,5 % contre 1,4 % chez les foyers les 20 % les plus aisés. C’est surtout les ressources venant du travail qui ont augmenté le plus, soit de 6,5 %, en atteignant 458 000 wons, soit 350 euros, par mois. Ainsi, le décalage entre les deux tranches a été réduit de 5,47 fois à 5,26 fois en un an.Cependant, le revenu moyen mensuel des entreprises n’a cessé de reculé depuis le quatrième trimestre 2018, baissant de 2,2 % soit 890 000 wons, près de 690 euros. Face à ce constat, le gouvernement a expliqué préparer un plan visant à améliorer la capacité d’innovation des petits commerçants et des PME.