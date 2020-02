Séoul envoie son nouveau consul général à Wuhan

Photo : YONHAP News

Le nouveau consul général de la Corée du Sud est arrivé, tôt ce matin, à Wuhan, en Chine, à bord d’un avion de fret. Kang Seung-seok a affirmé, lors de son interview avec la presse locale, qu’il allait déployer tous ses efforts afin de maintenir les relations Séoul-Pékin et de protéger les ressortissants sud-coréens restés dans l’épicentre du Covid-19.Actuellement, une centaine d’expatriés ainsi que quatre diplomates sud-coréens sont toujours dans la capitale du Hubei et ses environs. La Corée du Sud serait, par ailleurs, le seul pays à avoir maintenu ouverte sa mission diplomatique dans la ville placée en quarantaine. L’arrivée de Kang sur place a attiré une grande attention de la part des médias de l'empire du Milieu qui ont relayé cette nouvelle, faisant remarquer que, parallèlement, l’exode des étrangers, y compris les employés des consulats, se poursuit.Le diplomate a apporté, avec lui, des équipements préventifs, tels que des masques et des vêtements que le gouvernement, des entreprises et des associations du pays du Matin clair ont envoyé pour les habitants de Wuhan.