Football : saison terminée pour Son Heung-min

Photo : YONHAP News

Inquiétude pour le Tottenham Hotspur FC et l’équipe nationale de football de Corée du Sud. L’attaquant sud-coréen Son Heung-min s’est fracturé le bras droit, dimanche dernier, lors du match contre Aston Villa.L'équipe de Premier League a annoncé que le joueur de 27 ans serait absent des terrains pendant plusieurs semaines, pour son opération et sa rééducation. Son entraîneur, José Mourinho, a quant à lui déclaré qu’il ne pourrait plus compter sur lui cette saison. Mauvaise nouvelle, alors que le club a mal débuté, hier soir, la première manche de son huitième de finale de Ligue des Champions, en perdant à domicile 1 à 0 contre le RB Leipzig.La blessure du deuxième meilleur buteur de la saison des Spurs est aussi un coup dur pour l’équipe nationale de Corée du Sud, les hommes de Paulo Bento devant affronter en mars le Turkménistan et le Sri Lanka, dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Ils auront fort à faire sans lui.Son est rentré hier, à Séoul, pour se faire opérer. Pour rappel, l’international sud-coréen s’était déjà fracturé le même bras, en 2017, lors d’un match de qualification de la zone Asie pour la Coupe du monde 2018, qui a eu lieu en Russie.