Covid-19 : l’armée isole ses soldats à Daegu et dans le Gyeongsang du Nord

L’armée a repoussé les vacances et interdit la sortie des soldats appartenant aux troupes dans la ville de Daegu et la province de Gyeongsang du Nord qui l’entoure. La visite de leurs proches dans la caserne est également prohibée.La porte-parole du ministère de la Défense en a fait part, ce matin, lors de son briefing régulier, en annonçant que des directives en ce sens avaient déjà été transmises aux unités concernées, hier au soir. Choi Hyun-soo en a profité pour expliquer qu’aucun cas suspect n’avait été signalé, bien qu’environ 300 militaires soient actuellement placés à l’isolement. Et d’ajouter qu’aucun changement n’a été décidé, pour l’heure, concernant l’exercice militaire conjoint avec les GI's, prévu le mois prochain.Pour sa part, les forces armées américaines déployées en Corée du Sud ont fait savoir qu’elles avaient interdit les déplacements des GI’s à Daegu et que tout soldat ayant visité des églises de la secte Shincheonji devait rester chez lui. Elle a également expliqué que tous les établissements liés aux troupes déployés dans cette ville du sud-est du pays, tels que les crèches ou les écoles, ont été fermés.