La Corée du Sud fait revenir des Etats-Unis 2 sceaux royaux de la dynastie Joseon

Photo : YONHAP News

Deux sceaux royaux datant de la dynastie Joseon, période de l’histoire de la Corée allant de 1392 à 1910, ont récemment été rapatriés des Etats-Unis. Il s’agit du Daegunjubo et du Hyojongeobo. Leur proprétaire, Lee Dae-soo, un sud-Coréen de 84 ans expatrié aux USA, en a fait don, en décembre dernier, à l'Administration sud-coréenne du patrimoine culturel (CHA).Le premier est un sceau national, ou « guksae » en coréen. Il aurait été conçu en 1882 sous le règne du roi Gojong, 26e monarque de la dynastie, et utilisé pendant 15 ans. Il est fait d'argent, mesure 7,9 cm de haut et 12,7 cm de long, et pèse 4,1 kg. Sa poignée est en forme de tortue.Quant au second, il s’agit d’un sceau cérémonial, un « eobo » en coréen. Il a été créé en 1740, à l’époque du 21e roi, Yeongjo. Doré, il mesure 8,4 cm de haut et 12,6 cm de long, et il pèse 4 kg.Le propriétaire américain d'origine coréenne a annoncé avoir acheté ces symboles de l’autorité royale dans les années 1990, lors d’une vente aux enchères. Après avoir appris que ces patrimoines avaient été dérobés, il a décidé de les rendre au gouvernement de son pays natal.