Moon Jae-in déjeune avec l’équipe de « Parasite » à la Cheongwadae

Photo : YONHAP News

Le président de la République a organisé, aujourd’hui, à la Cheongwadae, un déjeuner en l’honneur de l’équipe du film « Parasite », qui a remporté quatre oscars lors de la 92e cérémonie des Academy Awards, dont celui du meilleur film. Son réalisateur Bong Joon-ho, le scénariste Han Jin-won, la PDG de la société de production Barunson E&A, Kwak Shin-ae, ainsi que les acteurs principaux dont Song Kang-ho étaient présents.A cette occasion, Moon Jae-in a félicité et encouragé ses convives, en affirmant que son administration redoublerait d’efforts pour soutenir la promotion de l’industrie cinématographique. Il s’est néanmoins engagé à ne pas « se mêler » de la production. Un clin d’oeil à la liste noire des artistes, dressée par la précédente administration de l’ex-présidente, Park Geun-hye. Bong figurait justement sur cette liste.A ce propos, le gouvernement a annoncé, aujourd’hui, qu’il allait organiser plusieurs festivals du cinéma sud-coréen à l’étranger au cours du premier semestre 2020. Dans cette optique, un budget supplémentaire sera octroyé aux centres culturels installés dans 25 pays.Hier, le cinéaste multi-oscarisé a tenu une conférence de presse en compagnie des principaux acteurs et de membres de son équipe. Pas moins de 500 journalistes des presses locales et étrangères y ont participé. En ce qui concerne l’avenir du cinéma sud-coréen, le réalisateur a affirmé que l’industrie devrait, pour maintenir sa popularité, accepter davantage de films précurseurs.Concernant la série « Parasite » qu’il est en train de préparer avec la chaîne américaine payante HBO, Bong Joon-ho a fait savoir qu’il souhaitait approfondir le thème du film, à savoir le décalage entre riches et pauvres, en forme de comédie noire et de feuilleton au genre criminel.