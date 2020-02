Photo : YONHAP News

La Corée du Sud sera toute la journée sous un grand ciel bleu ensoleillé. Du nord au sud, de l’ouest à l’est, du matin au soir, le soleil illuminera ce jeudi laissant présager l’arrivée rapide du printemps.Le thermomètre poursuit son ascension. Dans l’après-midi, les maximales atteindront 11°C à Séoul, 13°C à Daejeon et sur l’île de Jeju, 14°C à Daegu, et 15°C à Busan.Selon les prévisions de Météo-Corée, le temps devrait se dégrader progressivement demain avec une large couverture nuageuse au-dessus de tout le territoire qui se transformera en précipitations en fin de soirée. Il fera 11°C dans la capitale et 15°C à Busan.