Covid-19 : premier décès en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le Centre de prévention et de contrôle des maladies (KCDC) vient d’annoncer que la Corée du Sud recensait, depuis cet après-midi, 22 nouveaux cas de personnes infectées par le Covid-19, dont un décès dans un hôpital psychiatrique à Chungdo, dans la province de Gyeongsang du Nord. Le pays du Matin clair compte désormais un total de 104 patients contaminés.C’est la première fois qu’une personne succombe à cette épidémie depuis sa propagation dans la partie sud de la péninsule. La cause exacte de sa mort est à déterminer, mais le défunt, âgé de 63 ans, était hospitalisé dans cet établissement depuis plus de 20 ans, avant de mourir hier. Il souffrait de pneumonie. Une autopsie est en cours.Autre fait inquiétant : parmi les 53 patients recencés depuis hier soir, la plupart d’entre eux ont été détectés à Daegu et dans la province de Gyeonsang du Nord, qui l’entoure. Et une grande majorité d'entre eux ont des liens avec la 31e malade, adepte de l'église Shincheonji. Elle est donc soupçonnée comme la source de cette contamination massive.En effet, d’après le KCDC, les premiers symptômes de cette femme âgée de 61 ans sont apparus aux alentours du 7 février. Or, parmi les autres fidèles infectés, certains ont manifesté des symptômes les 7, 8 et 9 février. Une enquête épidémiologique est en cours afin d’identifier la source initiale de cette propagation.