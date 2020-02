Moon Jae-in et Xi Jinping conviennent de coopérer pour lutter contre le Covid-19

Photo : YONHAP News

Pour la première fois depuis l’apparition du Covid-19, les présidents sud-coréen et chinois ont eu, hier après-midi, un entretien téléphonique. A cette occasion, Moon Jae-in et Xi Jinping sont convenus de renforcer la coopération entre leurs autorités sanitaires et de partager les expériences cliniques accumulées jusqu’à présent sur le traitement de l’épidémie.Le chef de l’État chinois a notamment remercié Séoul pour l’amitié dont celui-ci fait preuve depuis le début de la propagation du virus, affirmant que « celui qui reste un ami dans la difficulté est un véritable ami ».Le locataire de la Cheongwadae en a fait de même pour Pékin pour sa coopération lors de l’évacuation des ressortissants sud-coréens à Wuhan, en préconisant son soutien à la protection des expatriés et des entreprises sud-coréennes implantées en Chine.Les deux dirigeants ont également échangé sur le dossier nord-coréen. Ils se sont notamment accordés pour dire que le plus urgent était la relance des négociations Washington-Pyongyang et le rapprochement des différentes positions entre ces deux pays.Le président Xi s'est pononcé en faveur du message de son homologue sud-coréen au sujet de la paix dans la péninsule. De son côté, le président Moon a souligné que si la coopération intercoréenne se réalisait, ceci pourrait stimuler la reprise du dialogue nord-coréano-amérciain.Enfin, l’entretien s’est conclu sur la volonté des deux pays de maintenir, comme prévu, la visite du numéro un chinois en Corée du Sud, au cours du premier semestre de cette année. Les dates concrètes de ce déplacement seront coordonnées par les canaux diplomatiques.