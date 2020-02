Covid-19 : le gouvernement désigne Daegu et Cheongdo comme « zones spéciales de contrôle »

Photo : KBS News

Sur fond de propagation rapide du Covid-19 dans la province de Gyeongsang du Nord, au sud-est du pays, le Premier ministre a annoncé, ce matin, que la ville de Daegu et le district situé à proximité, Cheongdo, étaient considérés comme « zones spéciales de contrôle de la maladie infectieuse ». Une décision annoncée au cours d’une réunion d’urgence, tenue ce matin à Séoul.Dans la foulée, Chung Sye-kyun s’est engagé à fournir toutes les ressources nécessaires à cette région, tels que des lits, des effectifs et d’autres équipements et matériels. Il a également souligné que, désormais, le gouvernement concentrerait ses efforts pour endiguer toute contamination communautaire, alors que jusqu’à présent, il cherchait plutôt à bloquer l’entrée des porteurs du virus dans le pays.Enfin, le chef du gouvernement a affirmé que l’exécutif mobiliserait toutes les capacités de l’État afin de lutter contre l’épidémie.