Covid-19 : l’armée restreint les congés et les sorties de tous les soldats

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a annoncé qu’il allait restreindre, à partir de demain, les vacances et les sorties de tous les soldats, ainsi que les visites des proches dans les casernes. Seuls les congés avant la démobilisation et pour assister aux évènements familiaux importants, tels que les funérailles ou les mariages, seront permis.Ce dispositif fait suite à l’apparition du premier militaire infecté par le Covid-19. Il s’agit plus précisément d’un soldat d’une troupe de la marine déployée sur l’île méridionale de Jeju.Le ministère a détaillé les mesures prises au sujet de la garnison à laquelle appartient ce soldat : identifier les personnes qu’il a contactées pour ensuite les isoler et faire porter un masque à tous les personnels de la caserne.En effet, dans la nuit de jeudi à vendredi, le ministre de la Défense, Jeong Kyeong-doo, a ordonné, à l’issue d’une réunion d’urgence, de mettre en place des dispositifs préventifs spécifiques, afin d’endiguer la propagation de l’épidémie au sein de l’armée.Ainsi, l’Administration de la main-d’œuvre militaire, chargée du recrutement des soldats, a décidé de suspendre, dès aujourd’hui et pendant deux semaines, l’examen médical des candidats à Daegu, dans la province de Gyeongsang du Nord et au Centre d’examen central. Les dates des entretiens avec les candidats ayant postulé pour l’armée de l’air et la marine seront également repoussées.