Covid-19 : la Croix-Rouge demande l’exemption des sanctions onusiennes contre la Corée du Nord

Photo : KBS News

Dans le cadre de la prévention du Covid-19 en Corée du Nord, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) a officiellement demandé aux Nations unies de lever provisoirement les sanctions contre Pyongyang, afin de lui fournir des équipements médicaux.Cette information, relayée ce matin par Radio Free Asia (RFA), indique que l’observateur permanent de l’IFRC auprès de l’Onu, à New York, a annoncé, hier heure locale, avoir formulé cette demande. Et d’ajouter qu’il aurait la réponse, au plus tard, mercredi prochain.Richard Blewitt précise que cette démarche fait suite à la demande du bureau de la Croix-Rouge et du ministère de la Santé du pays communiste. Il s’agit d’exempter les sanctions sur les équipements et les matériels préventifs, tels que les vêtements, les équipements de protection et de contrôles, des kits de dépistage et des thermomètres infrarouges.Enfin, le haut responsable de la Fédération a fait savoir que jusqu'à aujourd'hui, il n’avait pas entendu parler de patients infectés par l'épidémie au nord du 38e parallèle.