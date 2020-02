Immobilier : le gouvernement cherche à mieux réguler le marché

Photo : YONHAP News

Dans certaines régions limitrophes de Séoul, des signes de flambée des prix des logements ont été constatés. Et pour y faire face, le gouvernement de Moon Jae-in a annoncé, hier, une 19e série de mesures destinées à stabiliser le marché immobilier.Cinq zones faisant partie de la grande couronne métropolitaine se trouvent en ligne de mire : trois arrondissements de la ville de Suwon, un à Anyang et un dernier à Uiwang. Dans ces trois villes, les prix des appartements ont grimpé de plus de 2 % ce mois-ci. Une hausse qui s’explique par la ruée des investisseurs qui cherchent à placer leurs fonds dans des secteurs qui échappent à la grande panoplie de dispositions gouvernementales anti-spéculatives, lancée le 16 décembre dernier.Ainsi, un total de 44 lieux ont été classés en « zone de spéculation ». Il est désormais compliqué d’y acheter ou d’y vendre des logements en raison de différentes mesures réglementaires, telles que des restrictions sur les prêts immobiliers. L’objectif est de réduire de 60 % à 50 % le rapport prêt-valeur, qui représente le ratio du montant des prêts par rapport à la valeur d’un bien.Par ailleurs, l’étau se resserre autour des logements de plus de 900 millions de wons, environ 700 000 euros, pour lesquels les banques doivent à présent appliquer un rapport prêt-valeur de 30 %.Cependant, certains experts critiquent déjà les limites de telles « mesures à la pincette », qui sont toujours proposées après coup. Selon eux, après une petite accalmie, les spéculateurs vont à nouveau se déplacer dans des zones non réglementées, pour profiter de taux d’intérêt très bas. Face à ces remarques, l’exécutif a fait valoir qu’il proposait des politiques adaptées aux régions selon différents niveaux de risque.