Berlinale 2020 : 2 films sud-coréens attendus par le public

Photo : KBS News

Hier a été donné le coup d’envoi de l’un des trois plus grands événements cinématographiques du monde. Il s’agit de la 70e édition du festival international du film de Berlin, qui se déroulera jusqu’au 1er mars. La Berlinale 2020 projettera 340 court et long-métrages du monde entier.Cette année, un film sud-coréen a été invité à concourir en compétition officielle. Intitulé « The Woman who ran », il s’agit du septième long-métrage de Hong Sang-soo, qui met en scène sa muse et compagne, l’actrice Kim Min-hee.Un autre film sera projeté dans la section « Berlinale Spéciale Gala » : « Time to Hunt » de Yoon Sung-hyun. Parmi les quatre jeunes héros de ce thriller, les spectateurs retrouveront Choi Woo-sik, l’un des acteurs principaux de « Parasite », le film multi-oscarisé de Bong Joon-ho.