Photo : YONHAP News

Face à l’augmentation spectaculaire du nombre de cas confirmés du Covid-19 en Corée du Sud, les autorités sanitaires taïwanaises ont déclenché, aujourd’hui, le niveau un, sur une échelle qui en compte trois, de leur alerte aux maladies contagieuses à l’étranger concernant le pays du Matin clair.Cependant, d’après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Taïwan a maintenu son degré d’alerte pour les voyageurs au niveau un, comme c’était déjà le cas avant la contamination massive qui a eu lieu à Daegu et sa région ces derniers jours.Le gouvernement taïwanais place ainsi la Corée du Sud au même rang que le Japon et la Thaïlande. Le niveau deux concerne Singapour et le niveau maximal la Chine, Hong Kong et Macao.