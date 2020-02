Covid-19 : 52 nouveaux cas confirmés, un total de 156 patients infectés en Corée du Sud

Photo : KBS News

Le Centre de prévention et de contrôle des maladies (KCDC) a fait un nouveau bilan du nouveau coronavirus. Entre 16h hier et 9h ce matin, 52 nouveaux cas ont été confirmés dans le pays. La Corée du Sud compte désormais un total de 156 patients contaminés par le SRAS-COV-2.Parmi les derniers cas enregistrés, 41 ont été recensés à Daegu et dans la province de Gyeongsang du Nord, trois à Séoul et huit autres dans d’autres régions.Faits importants : 39 sont des adeptes de l’église de Shincheonji, basée à Daegu. Cette secte compte désormais 82 fidèles malades. Et un nouveau cas est lié à l’hôpital Chungdo-Daenam, situé dans la province de Gyeongsang du Nord. Cet établissement recense au total 16 patients infectés, dont cinq infirmiers.À elles seules, la ville de Daegu et la province de Gyeongsang du Nord, qui l’entoure, dénombrent 111 individus contaminés.Jusqu’à présent, environ 14 660 personnes ont été soumises à un test de dépistage à travers le pays, hormis les cas déjà confirmés. Parmi eux, 11 953 ont été contrôlés négatifs et 2 707 attendent les résultats de leur examen.