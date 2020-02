Covid-19 : baisse de 80 % des réservations dans les agences de voyage

Photo : YONHAP News

L’épidémie du Covid-19 se fait de plus en plus ressentir dans le monde des affaires. Et les agences de voyage sont en première ligne. Une situation qui n’est pas sans leur rappeler l’impact de la crise financière de 1997 sur leur industrie.Selon les professionnels du secteur, Hana Tour, le plus grand voyagiste, a vu ses réservations chuter de 50 % en janvier dernier, par rapport à la même période l’an dernier. Et il s’attend à ce que les demandes s’effondrent de 80 % ce mois-ci, toujours en glissement annuel. Chez son plus grand concurrent, Mode Tour, les ventes devraient être divisées par trois sur la même période. Et Yellow Balloon Tour n’est pas épargné. Il s’attend à une baisse de 70 à 90 % selon les régions.Les réservations sont quasi-nulles pour les voyages en Chine. Et elles ont chuté de 90 % concernant les voyages en Asie du Sud, destinations généralement fortement fréquentées par les Chinois.Pour faire face à cette situation, les trois géants sud-coréens du tourisme ont renforcé leurs dispositifs d’urgence. Hana a annoncé que tous ses employés ne travailleraient que trois jours par semaine au cours des deux mois prochains. Mode et Yellow Balloon placeront leur personnel en congé payé à partir de mars, et cela pour au moins deux mois.Malheureusement, les petites et moyennes agences n’ont pas une telle marge de manœuvre. Elles envisagent de placer leurs employés en congé non rémunéré, de suspendre leurs activités, voire, pour certaines, de fermer définitivement leurs portes.Le secteur du tourisme, déjà affaibli par le boycott anti-japon lancé l’an dernier, redoute que le Covid-19 ne soit le coup de grâce.