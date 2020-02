Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul s’écroule. Alors qu’elle enregistrait 2 243,59 points vendredi dernier, elle chute de plus de 80 points en une semaine. Le Kospi, son indice de référence, termine à 2 162,84 points subissant un recul de 1,49 %, soit 32,66 points. La chute est encore plus brutal pour le Kosdaq. L’indice des valeurs technologiques perd 2,01 %, soit 13,67 points, et clôt la séance du jour à 667,99 points.Sur le marché des devises, le won sud-coréen poursuit son effondrement face à l’euro et au dollar. À la clôture des marchés financiers, l’euro s’échange contre 1 304,97 wons (+11,15 wons) et le dollar contre 1 209,20 wons (+10,50 wons).