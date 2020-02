Météo : le fleuve Han n’a pas gelé, une première en 13 ans

Photo : YONHAP News

Ce mois-ci, la Corée du Sud a connu deux vagues de froid. Malgré cela, l’Agence nationale de météorologie (KMO) n’a constaté, officiellement, aucune gelée sur le Han, le fleuve traversant Séoul d’est en ouest. L’observation a été effectuée dans une zone très spécifique, qui s’étend sur 100 mètres entre les deuxièmes et quatrièmes piliers du pont Noryang, à deux pas de l’île de Yeouido.En règle générale, la période la plus froide de l’année a lieu à la mi-janvier et c’est à ce moment précis que le fleuve gèle. Mais, lors du premier mois de l’année, les courants d’air sibériens ne sont pas descendus jusque dans le pays du Matin clair. Certes, il reste encore une semaine avant que l’hiver ne se termine, mais, d’après les prévisions météorologiques, les températures devraient continuer à monter et atteindre les 10°C jusqu’à fin février.Sauf surprise, le fleuve Han ne gèlera donc pas cet hiver. Ce sera ainsi une première depuis 2006-2007, et la huitième fois depuis 1906, l’année où les premières données ont été établies en la matière en Corée du Sud.