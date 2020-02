Covid-19 : 3 nouveaux décès et 169 cas supplémentaires

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enregistré, ce dimanche, deux nouveaux décès causés par le nouveau coronavirus. Selon le dernier bilan biquotidien du Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), le nombre de personnes infectées par le SRAS-COV-2 a atteint 602 personnes : 578 contaminés, 6 morts et 18 guéries.Ce matin, un homme de 57 ans qui était à l'hôpital de Daenam, dans la ville de Cheongdo, à proximité de Daegu, a succombé à la maladie du Covid-19. Il s'agit du quatrième patient tué par le virus.Pour rappel, c'est dans cet établissement que le premier décès est survenu mercredi dernier. L'hôpital en question compte plus de 110 personnes, dont neuf membres du personnel, contaminées. Il est considéré par les autorités sanitaires comme un nouveau foyer du coronavirus, après l'église de Shincheonji, à Daegu, qui compte plus de 300 cas, soit plus de la moitié des contaminations au pays du Matin clair.Un peu plus tard dans la journée, le KCDC a annoncé qu'une cinquième personne était décédée après avoir été infectée, elle aussi. La défunte était âgée de 56 ans, hospitalisée au CHU de Gyeongbuk, à Daegu. C'est le premier décès dans cette quatrième ville du pays située à 300 km au sud-est de Séoul. Elle est morte à 14h 40, alors qu'elle se trouvait dans un état grave et était traitée dans une chambre à pression négative.Enfin, ce soir, les autorités sanitaires ont déclaré qu'un sixième décès avait été constaté. Il s'agit d'un homme de 59 ans, le 55e cas identifié comme contaminé en Corée du Sud, qui a été infecté par le SRAS-COV-2 le 19 février. Identifié alors qu'il était hospitalisé à l'hôpital de Daenam à Cheongdo, il a ensuite été transféré à l'hôpital de l'université Dongguk à Gyeongju, dans la province de Gyeongsang du Nord, où il est décédé.