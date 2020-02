Covid-19 : l'église de Shincheonji promet de coopérer pour contenir la propagation de l’épidémie

Photo : KBS News

L'église de Shincheonji a publié, cet après-midi, sa position officielle au sujet de l'épidémie du Covid-19 et ce, via sa page officielle ainsi que ses comptes YouTube et Facebook.Son porte-parole, Kim Simon, a tout d’abord expliqué que l'église regrettait d'avoir inquiété la population. Il a ensuite déclaré qu’elle coopérait actuellement avec les autorités sanitaires afin de contenir la propagation de l’épidémie. La liste des adeptes concernés a été fournie au Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC). Et il a été déconseillé aux 245 000 fidèles à travers tout le pays, y compris les 9 294 croyants de l’église de Daegu et les 201 individus d’autres régions qui s’y sont récemment rendus, de faire des activités extérieures.Kim a également profité de cette occasion pour demander à la presse de s’abstenir de rapporter des nouvelles malveillantes envers Shincheonji et à la population de critiquer sans fondement cette religion.L’église de Shincheonji, qui est comparé à une secte par les fervents protestants, est considérée comme le foyer de la majorité des infections signalées ces derniers jours.