Covid-19 : la rentrée scolaire reportée d'une semaine

Photo : YONHAP News

Alors que le niveau d'alerte nationale est désormais maximal, face à l'intensification de la propagation du Covid-19, un Quartier général central de la sécurité en cas de catastrophe a vu le jour. C'est le chef du Siège central de la prévention des incidents, Park Neung-hoo, qui l'a annoncé cet après-midi dans un briefing organisé à l'issue d'une réunion pangouvernementale d'urgence sur le nouveau coronavirus.Cette nouvelle entité est placée sous la direction du Premier ministre. C'est une première. Celui-ci est épaulé par deux assistants qui joueront un rôle de tour de contrôle dans la lutte contre le Covid-19 de façon plus efficace, à savoir le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Park Neung-hoo, et le ministre de l'Intérieur, Chin Young.Parallèlement, le ministère de l'Education a repoussé d'une semaine la rentrée scolaire de toutes les écoles maternelles, primaires et secondaires, initialement prévue le 2 mars.D'après sa ministre, Yoo Eun-hae, suite à cet ajournement, tous les établissements scolaires pourront récupérer le nombre de jours perdus sur les prochaines vacances d'été et d'hiver. En cas de report supplémentaire, le calendrier des affaires scolaires sera ajusté en fonction.