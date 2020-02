Covid-19 : 15 pays renforcent leur contrôle d'entrée des voyageurs venant de Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les États-Unis ont relevé leur alerte sur les voyageurs, passant du niveau 1 au 2, en les invitant à faire preuve d'une plus grande prudence lorsqu’ils se rendent en Corée du Sud. Le département d'Etat américain a expliqué cette décision par la récente propagation inquiétante du nouveau coronavirus dans le pays du Matin clair. Cette mesure appelant à une « prudence accrue » est appliquée à trois autres pays : Hong Kong, Macao et le Japon.Dans ce contexte, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a souligné qu’il ne s’agissait pas d’interdire l’entrée des sud-Coréens sur le territoire américain ni d’interdire les voyages des Américains sur le sol sud-coréen.Face à la recrudescence soudaine du nombre de personnes infectées, 15 pays refusent ou contrôlent les entrées des voyageurs en provenance de la partie sud de la péninsule. Tout d’abord, Israël a étendu à la Corée du Sud et au Japon, dimanche, ses mesures d'interdiction d'entrée sur son territoire. La même mesure est appliquée par le Bahreïn, depuis le 21 février dernier.Les Samoa américaines et le Brunei demandent aux voyageurs ayant visité les « pays à haut risque », comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Singapour et Taïwan, de se placer en auto-quarantaine et en surveillance médicale pendant au moins 14 jours.