Kang Kyung-wha souhaite renforcer la coopération avec l'OMS

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha s'est entretenue, hier, avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus à Genève afin de renforcer la coopération dans la lutte contre la propagation du SRAS-COV-2.La chef de la diplomatie sud-coréenne lui a fait savoir que son gouvernement redoublait d’efforts pour contenir le Covid-19 en Corée du Sud, qui se trouve désormais au niveau d'alerte maximal. Son interlocuteur a répondu être convaincu que le pays du Matin clair avait la capacité de surmonter l'épidémie, comme il l'avait bien prouvée lors de l'épidémie MERS, le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Le patron de l'OMS lui a d'ailleurs demandé d'apporter du soutien aux pays vulnérables à ce genre de maladies, dans le cadre de son Programme de préparation et de riposte stratégique (SPRP) contre le nouveau coronavirus.La ministre a ensuite visité le Centre stratégique d'opérations sanitaires (SHOC), qui surveille en permanence les événements liés à la santé publique dans le monde et facilite la collaboration internationale en la matière. Effectivement, Séoul multiplie, ces dernières années, ses collaborations avec l'OMS, et elle rejoindra, en mai prochain, le conseil d'administration exécutif de cette organisation internationale.Kang Kyung-wha participera demain, toujours à Genève, à la 43e session du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies ainsi qu’à la conférence sur le désarmement.