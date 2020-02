Covid-19 : de nouvelles mesures prises suite au rehaussement du niveau d'alerte

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est désormais en état d’alerte maximale. Une décision prise lors d’une réunion interministérielle d’urgence, présidée dimanche par le chef de l'Etat, Moon Jae-in. En effet, la multiplication du nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus s’est accélérée la semaine dernière suite à l’apparition du SRAS-COV-2 au sein de l’église de Shincheonji, basée à Daegu dans le sud-est du territoire. Dans cette situation, le gouvernement comme les collectivités locales vont déployer tous leurs moyens pour contenir l’épidémie.Tout d’abord, les habitants de Daegu sont invités à éviter au maximum les sorties ou déplacements pendant deux semaines. Cette consigne sera appliquée à ceux ayant visité récemment cette grande ville, considérée comme l'épicentre de nombreuses infections de ces derniers jours. Le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transport ainsi que le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche vont, de leur côté, modifier les services de transport en avion et en bateau. Enfin, la Police fournira toutes les informations sur les adresses et les localisations des fidèles de cette église toujours injoignables.Lors du briefing matinal, le Centre de prévention et de contrôle des maladies (KCDC) a indiqué que 161 nouveaux cas avaient été identifiés depuis hier soir, portant à 763 le nombre de personnes contaminées par le Covid-19. Un septième décès a également été confirmé.