Covid-19 : tous les vols reliant Daegu suspendus

Photo : KBS News

Dans le cadre du nouveau niveau d’alerte maximal, décrété hier par le gouvernement, le pays du Matin clair se prépare à limiter ou annuler les voyages intérieurs, que ce soit par transports aériens, ferroviaires ou maritimes.Les compagnies aériennes ont déjà diminué ou suspendu leurs vols qui décollent ou arrivent à Daegu. Korean Air a suspendu les lignes reliant cette grande ville du sud-est à Jeju et à Incheon à partir de demain et jusqu'au 28 mars, et Asiana Airlines arrête sa liaison Daegu-Jeju dès demain et jusqu'au 9 mars. Ces décisions des deux grands transporteurs sont suivies par les compagnies low-cost.De son côté, le ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports risque également de réduire les fréquences des lignes aériennes, ferroviaires et maritimes. Pour le moment, il a indiqué qu’il se concentrerait sur le renforcement des mesures sanitaires préventives. En cas d'aggravation de la situation, il sera dans l’obligation de limiter les plans de transport du pays.