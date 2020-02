Le ministre sud-coréen de la Défense s'envole pour Washington

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense s'est envolé, ce matin, pour Washington afin de rencontrer son homologue américain. Jeong Kyeong-doo et Mark Esper échangeront demain sur de nombreux dossiers de coopération bilatérale.Les deux chefs de la Défense échangeront d'abord sur les dates et l’envergure des exercices militaires conjoints prévus début mars. Les discussions porteront également sur les négociations sur le partage des frais liés au stationnement des GI's en Corée du Sud, l’accord relatif au partage d’informations militaires (GSOMIA) avec le Japon, l'amélioration du système américain de défense antimissile à haute altitude (THAAD), déployé dans le sud-est de la péninsule coréenne, ou encore le nouveau coronavirus.Le ministre sud-coréen restera dans la capitale américaine jusqu'au 28 février. Il profitera de ce voyage pour se rendre au mémorial des vétérans de la guerre de Corée, situé dans le West Potomac Park de Washington, ainsi qu’à la National Defense University et au Congrès.