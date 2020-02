Séoul et Kuala Lumpur fêtent le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen, Moon Jae-in, et le roi de Malaisie, le sultan Abdullah, se sont félicités, hier, via une correspondance, du 60e anniversaire du début des relations diplomatiques entre leurs pays. Ils se sont également engagés à renforcer leur collaboration bilatérale pour contribuer à instaurer la paix et la prospérité dans la région.Pour les deux dirigeants, Séoul et Kuala Lumpur ont réussi à élargir la coopération dans différents domaines tels que l'économie, la défense, les infrastructures et les technologies de pointe.Après sa visite dans ce pays d’Asie du Sud en mars 2019, le locataire de la Maison bleue a invité le roi à se rendre à Séoul.De leur côté, le Premier ministre sud-coréen Chung Sye-kyun et son homologue malaisien Mahathir Mohamad ont échangé, eux aussi, des lettres de félicitations afin de commémorer ces six décennies de relations diplomatiques. Ils en ont profité pour réaffirmer, l'un comme l'autre, leur volonté d'accroître les relations collaboratives d'amitié et de confiance mutuelle.