Covid-19 : le gouvernement ouvert à une rallonge budgétaire

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen évalue toutes les pistes afin de contenir la propagation du nouveau coronavirus, y compris une rallonge budgétaire. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, Kim Yong-beom, premier vice-ministre des Finances, à l’issue d’une réunion dédiée à l’analyse de l’impact du Covid-19.Ces propos contrastent avec la position affichée la semaine dernière par le ministère des Finances, qui se montrait plutôt sceptique à l’idée de prévoir un budget supplémentaire dédié à l’épidémie. Cependant, l’ambiance est tout autre aujourd’hui dans le milieu politique, car la Corée du Sud a constaté plus de 500 nouveaux cas de contamination rien que sur les trois derniers jours.Le président de la République s'est exprimé sur l'utilisation des fonds de réserves ainsi qu'une éventuelle rallonge budgétaire. C'était lors de la réunion avec ses principaux secrétaires, tenue cet après-midi à la Maison bleue. Selon Moon Jae-in, l'injection d'une somme importante est nécessaire afin de minimiser les impacts négatifs sur les entreprises et pour relancer la consommation intérieure. Notamment à destination de Daegu et de la province de Gyeongsang du Nord, les deux principales victimes du nouveau coronavirus.Le locataire de la Cheongwadae a également profité de cette occasion pour demander à ses compatriotes de s'unir pour surmonter cette crise sanitaire tout en faisant confiance, bien sûr, à la capacité de gestion de son administration, ainsi que le système de santé avancé du pays.