Covid-19 : Pyongyang place 380 étrangers en quarantaine

Pour prévenir la propagation de l’épidémie du Covid-19, la Corée du Nord a mis en quarantaine quelque 380 étrangers et sous surveillance médicale environ 3 000 personnes qui sont entrées en contact avec ces étrangers ou sont rentrées de voyage hors du pays. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui la KCTV, la télévision centrale nord-coréenne.Ce confinement concerne d’une part des diplomates ou des hommes d'affaires étrangers, et d’autre part des habitants du royaume ermite présentant des symptômes anormaux. Ils sont répartis non seulement à Pyongyang mais également dans toutes les provinces.Toujours selon le média nord-coréen, les mesures sanitaires préventives ont été renforcées, surtout dans la province de Pyongan du Nord, la région frontalière avec la Chine. Et d'ajouter que les autorités font en sorte que les individus placés à l'isolement ne manquent ni d'électricité, ni de chauffage, ni d'eau.