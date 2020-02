Photo : YONHAP News

Blackpink établit un nouveau record. Le clip vidéo « BOOMBAYAH » a dépassé, aujourd’hui à 9h 04, la barre des 800 millions de vues sur YouTube. C’est ce qu’a confirmé son agence, YG Entertainment.Le girls band sud-coréen compte ainsi deux vidéoclips dépassant ce seuil symbolique sur la plateforme internationale de partage de vidéos. C’est une première pour un groupe de k-pop !Rappelons que le clip « Ddu-Du Ddu-Du » a atteint 1 milliard de vues en novembre 2019, soit 17 mois après sa mise en ligne. Les autres vidéos « Kill This Love » et « As If It’s Last » cumulent chacune plus de 700 millions de vues.Le quartet, qui vient de terminer avec succès sa tournée japonaise, est actuellement en pleine préparation de son nouvel album.