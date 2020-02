Photo : YONHAP News

« Parasite », le dernier long-métrage de Bong Joon-ho, s’est hissé en tête du box-office au Japon. Selon son distributeur japonais, le film multi-oscarisé, sorti en salles le 10 février dernier dans l’archipel, a attiré, jusqu'à samedi dernier, 2,2 millions de spectateurs.Le lauréat de la Palme d’or du dernier festival de Cannes prend ainsi, en termes de vente de billets, la première place du classement des films « made in Korea » distribués au Japon, avec une recette totale de 32,5 milliard de wons, soit un peu plus de 24,6 millions d'euros.Le réalisateur Bong Joon-ho et son acteur fétiche Song Kang-ho y ont tenu, hier, une conférence de presse avec quelque 200 journalistes.