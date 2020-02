Covid-19 : 763 cas confirmés en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Selon le dernier bilan biquotidien du Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), le nombre total de patients infectés par le SRAS-COV-2 a atteint 763 en Corée du Sud. Précisions : sept parmi eux sont morts. 738 sont actuellement isolés et traités. Leur état de santé est pour la majorité stable, excepté 14 dans un état grave dont deux, critique. Quatre nouvelles personnes sont sorties de l’hôpital, portant à 22 le nombre d'individus complètement guéris. Il s’agit des cas 9, 13, 15 et 20.Pendant ce temps-là, plus de 27 850 personnes ont passé le test de dépistage. 19 127 se sont avérés négatifs alors que 8 725 attendent leurs résultats.Dans le cadre du niveau d'alerte maximal, les autorités envisagent d’adresser à la population de nouvelles mesures préventives renforcées. Il est surtout recommandé aux citoyens ayant de la fièvre ou de la toux de s'abstenir de se rendre au travail ou à l'école. Selon les nouvelles directives, tout individu présentant des symptômes liés au SRAS-COV-2 devra rester à domicile afin d’observer leur évolution. Les femmes enceintes, les personnes âgées de plus de 65 ans et les malades chroniques devront éviter les lieux publics et le port du masque sera imposé lors des visites dans des établissements médicaux.