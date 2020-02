La Bourse de Séoul s’enfonce sur fond de propagation du Covid-19

Photo : YONHAP News

La recrudescence, ces derniers jours, du nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus en Corée du Sud, provoque une forte volatilité des marchés financiers. Ce matin, à l’ouverture, le Kospi était en chute libre, à -2,26 % par rapport à vendredi dernier, ne totalisant ainsi que 2 114,04 points. Il était imité par le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, qui a débuté la semaine sur un recul de 2,18 %, à 653,4 points.À 10h 26, juste après le briefing matinal du Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) qui a annoncé un nouveau décès et 161 cas supplémentaires, l’indice de référence de la Bourse de Séoul passait sous la barre symbolique des 2 100 points.Un effondrement confirmé en clôture de séance. Le Kospi termine ce lundi sur une chute de 3,87 %, soit 83,80 points et se rapproche dangereusement des 2 000 points avec 2 079,04 points. Le recul est plus important pour le Kosdaq avec -4,30 %, soit une perte de 28,70 points. Il finit à 639,29 points.Sur le marché des devises, le won sud-coréen continue à perdre de sa valeur face à l’euro et au dollar. À la clôture des marchés financiers, l’euro s’échange contre 1 320,20 wons (+15,23 wons) et le billet vert contre 1 220,20 wons (+11 wons).