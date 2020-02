Financement des GI’s : augmenter la contribution de Séoul est la priorité de Washington

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis continuent de durcir le ton au sujet de la répartition des dépenses militaires liés au stationnement des GI's en Corée du Sud.Lors d’une conférence de presse tenue à Washington à l’issue d’un entretien avec son homologue sud-coréen Jeong Kyeong-doo, le secrétaire américain à la Défense a souligné que l’augmentation de la contribution sud-coréenne au partage des frais de défense conjointe constituait la priorité du gouvernement américain.Selon Mark Esper, le pays du Matin clair est capable de payer plus. Il a également rappelé que les USA avaient demandé aux pays européens membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) d'augmenter leurs budgets militaires.Concernant la Corée du Nord, le chef du Pentagone a affiché sa volonté de renforcer la coopération avec son allié sud-coréen en vue de la dénucléarisation complète du pays communiste et de mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies prises contre le régime de Kim Jong-un.En ce qui concerne la coopération en termes de défense entre Washington, Séoul et Tokyo, Esper a mis en avant les efforts déployés par les trois pays, surtout en matière de partage d’information et d’entraînement. Ainsi, il a réaffirmé la position des États-Unis en faveur du maintien de l’accord relatif au partage d’informations militaires (GSOMIA) signé entre la Corée du Sud le Japon.