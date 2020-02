Covid-19 : l’exécutif annonce une importante série de mesures

Photo : YONHAP News

La Maison bleue, le gouvernement et le Minjoo, le parti au pouvoir, ont tenu aujourd’hui une nouvelle concertation d’urgence, consacrée aux mesures à prendre face à l’augmentation soudaine des cas de nouveau coronavirus.A cette occasion, le vice-Premier ministre à l’économie a annoncé que l’exécutif allait annoncer, dans le courant de la semaine, une nouvelle panoplie de moyens. Objectif : venir en aide à ceux qui ont subi un préjudice en raison de la propagation du Covid-19 et tenter de booster la consommation, les investissements et les exportations, qui tournent au ralenti.Hong Nam-ki a ajouté que ces mesures seraient suivies de nombreuses autres concernant notamment un additif au budget, qui sera alloué également à la lutte contre l’épidémie. Selon lui, avant même l’élaboration de cette rallonge budgétaire, il faudra débloquer au plus vite 2 000 milliards de wons, environ 1,5 milliard d’euros, de fonds de réserve.Dans le même temps, celui qui est également ministre des Finances a invité l’Assemblée nationale, les collectivités locales, les entreprises publiques et les institutions financières privées à conjuguer, eux aussi, leurs efforts. Il s’agit de mettre fin rapidement à la crise sanitaire en cours, en développant toutes les capacités possibles pour combattre la maladie et en réanimant l’économie.