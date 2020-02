BTS continue d’écrire l’histoire avec son 4e album officiel

Photo : YONHAP News

Avec la sortie de leur quatrième opus officiel « Map of the Soul : 7 », le 21 février dernier, les Bangtan Boys sont en bonne voie pour décrocher pour la quatrième fois la première place du classement Billboard 200. D’après le palmarès hebdomadaire de ce magazine américain, cela devrait arriver pas plus tard que la semaine prochaine.Rappelons que le boys band sud-coréen a réussi à prendre la tête de ce classement à trois reprises, avec ses trois précédents albums : « Map of the Soul : Persona », « Love Yourself : Answer » et « Love Yourself : Tear ».Mais ce n’est pas tout. BTS pourrait également s’emparer de la première place du classement britannique. Dans ce cas, il s’agirait de son deuxième exploit en Angleterre.Le septuor digiré par RM continue ainsi d'écrire l’histoire de la k-pop, battant semaine après semaine ses propres records.