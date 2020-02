Covid-19 : arrivée d’un premier avion de rapatriement de sud-Coréens d’Israël

Photo : YONHAP News

Un premier groupe de touristes sud-coréens, qui étaient en voyage en Israël, a été rapatrié en Corée du Sud, ce matin, via un avion affrété par le gouvernement de Benjamin Netanyahu.L’appareil a atterri à l’aéroport d’Incheon vers 9h, avec à son bord 220 passagers. Il avait décollé hier, tard dans la nuit, de l’aéroport international de David Ben Gourion, à Tel Aviv. Un deuxième avion doit arriver cet après-midi.Ces rapatriements font suite aux mesures imposées par le gouvernement israélien, après que certains voyageurs du pays du Matin clair, ayant récemment visité l’Etat hébreu, aient été testés positifs au nouveau coronavirus, une fois retournés dans leur pays.Jérusalem a subitement interdit l’entrée sur son territoire aux ressortissants sud-coréens ou en a placés certains en quarantaine. Afin de les faire quitter le pays au plus vite, le gouvernement local a décidé d’affréter des avions à ses propres frais. Il doit décider d’organiser demain un troisième vol de rapatriement après avoir recensé le nombre de visiteurs sud-coréens restants et souhaitant rentrer chez eux.