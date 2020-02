Covid-19 : le Premier ministre au cœur du foyer de Daegu pour venir à bout de l’épidémie

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a décidé de s’installer à Daegu, à partir d’aujourd’hui et de manière temporaire, afin de diriger de la façon la plus efficace les mesures à prendre pour venir à bout de l’épidémie du Covid-19. Chung Sye-kyun a pris cette décision, jugeant que la crise était désormais à un tournant important et que tous les efforts devaient être déployés pour s’en sortir.Depuis le relèvement dimanche de l'alerte nationale à son niveau maximal, il a pris la tête du Centre national de lutte contre l’épidémie.Le chef du gouvernement a néanmoins gardé ses distances concernant la possibilité de déclarer la ville de Daegu et la province de Gyeongsang du Nord, comme des « zones spéciales de désastre ». La propagation se poursuit à un rythme effréné dans cette région du sud-est du pays. Mais selon lui, cette mesure n’aurait aucun effet sur la contamination.Chung a tout de même laissé ouverte la possibilité que le président de la République, Moon Jae-in, décrète un « ordre économique et financier d’urgence », demandé par la classe politique.