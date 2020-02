Photo : YONHAP News

Ce mardi, à 9h, 60 nouveaux cas de SRAS-COV-2 ont été annoncés, portant le total des personnes infectées à 893.Parmi ces nouvelles contaminations, 49 ont été détectées à Daegu et dans la province voisine de Gyeongsang du Nord, le premier foyer de contagion du pays. Cinq autres dans la province de Gyeonggi, trois à Busan, deux à Séoul et un dans le Gyeongsang du Sud.Le pays compte toujours huit décès causés par ce coronavirus. Le dernier annoncé hier est un homme d’une soixante d’années. Il a lui aussi un lien avec le département psychiatrie de l’hôpital de Daenam, dans le comté de Cheongdo, situé à une quarantaine de kilomètres de Daegu. C’est le second foyer de l’épidémie dans le pays. Une enquête est en cours pour déterminer la cause exacte de sa mort.