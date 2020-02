Covid-19 : 24 pays interdisent ou limitent l’entrée des étrangers venant de Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Face à la propagation rapide du SRAS-COV-2, ils sont désormais 24 pays à interdire ou limiter l’entrée sur leur territoire de sud-Coréens ou d’étrangers ayant transité par la Corée du Sud.Parmi eux, sept pays refusent totalement l’accès à tous les voyageurs venant du pays du Matin clair. Israël en fait partie. Le pays a même fait redécoller des avions venant de Séoul. Le Bahreïn et la Jordanie refusent d’accueillir les étrangers qui ont séjourné ces 14 derniers jours dans le sud de la péninsule coréenne.Les Kiribati, les Samoa, les Samoa américaines et Hong Kong appliquent eux aussi la même mesure.Les 17 autres renforcent leur contrôle à l’aéroport ou demandent d’observer une sorte d’auto-quarantaine. C’est le cas par exemple de Macao, Singapour, le Royaume-Uni, la Thaïlande, Oman ou encore l’Ouganda.Par ailleurs, l’île Maurice a placé en quarantaine 17 couples sud-coréens, arrivés dimanche pour passer leur lune de miel. A Đà Nẵng, au Vietnam, tous les passagers à bord d’un avion en provenance de Daegu, le plus important foyer sud-coréen de l’épidémie, ont été isolés à la descente de leur appareil. 20 d’entre eux ont même été transportés vers un hôpital de la ville.Les Etats-Unis et Taïwan ont relevé leur alerte au plus haut niveau pour les voyages à destination de la Corée du Sud. Le Royaume-Uni et Singapour recommandent à leurs ressortissants de s’abstenir de se rendre à Daegu et Cheongdo, un comté à proximité.