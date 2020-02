De célèbres contes coréens publiés dans les manuels scolaires du Guatemala

Photo : YONHAP News

Les écoliers guatémaltèques vont découvrir des contes traditionnels coréens à partir de la nouvelle rentrée scolaire. C’est ce qu’a annoncé, hier, l’ambassade de Corée du Sud au Guatemala.Ces contenus sur le pays du Matin clair seront présentés dans 64 pages de 23 types de manuels publics et privés, distribués à partir du mois prochain.D’abord, les livres destinés aux écoles primaires présenteront plusieurs célèbres histoires coréennes, comme « les frères Heungbu et Nolbu » et « le mythe de Dangun ».Les collégiens apprendront des informations générales sur le pays, comme le hangeul, l’alphabet coréen, la gastronomie, le costume traditionnel, le développement économique, etc.A noter que les manuels publics sont utilisés dans 85 % des écoles primaires et 40 % des collèges. Environ 2 millions d’élèves pourront ainsi apprendre divers aspects de la Corée du Sud cette année.