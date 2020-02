Covid-19 : le pouvoir instaure un blocus de Daegu et de sa région

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, le parti au pouvoir, le gouvernement et la Cheongwadae ont déclaré conjointement la mise en place d’un blocus de la ville de Daegu et de la province de Gyeongsang du Nord, afin d’endiguer au maximum l’expansion du nouveau coronavirus. Une annonce faite à l’issue d’une réunion à trois, aujourd’hui.La formation présidentielle a ensuite précisé qu’il s’agissait seulement de resserrer la quarantaine, et non de bloquer les entrées et les sorties à proprement parler.Les trois parties sont également convenues de faire adopter un projet de budget supplémentaire lors de la session extraordinaire à l’Assemblée nationale, qui s’achèvera le 17 mars. Si cela n’est pas possible, le président pourrait alors décréter un « ordre économique et financier d’urgence », une solution imposée en cas de crise très grave.Autre mesure décidée : la stabilisation de l’offre des masques de protection. Plus précisément, la distribution de la moitié de la production quotidienne se fera désormais par le biais de chaque collectivité locale et dans les bureaux de poste. Une partie sera offerte gratuitement aux populations les plus démunies de Daegu et de Cheongdo. Les exportations de ces équipements de protection seront aussi plafonnées à 10 % de leur fabrication quotidienne.Par ailleurs, les tests effectués sur le patron, le chef du groupe parlementaire, et deux autres députés de la première formation de l’opposition, se sont avérés négatifs. Ils étaient tous présents à une réunion tenue le 19 février au Parlement, à laquelle a pris part le président de l’Association nationale des enseignants. Celui-ci a, ultérieurement, été diagnostiqué positif au virus.