Covid-19 : le gouvernement revoit son principe de précaution

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé d’imposer un nouveau principe de précaution à la hauteur du niveau maximum de l’alerte au Covid-19.Selon celui-ci, les personnes ayant des symptômes identiques à ceux du nouveau coronavirus, à savoir de la fièvre, de la toux ou des maux de gorge, sont priées de s’abstenir de mener toute activité et de rester cloîtrées chez elles pendant trois à quatre jours, soit un à deux jours de plus qu’avant le relèvement de l’alerte.En cas de fièvre supérieure à 38 degrés, les autorités demandent d’appeler le numéro d’urgence 1339 du Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), le centre de santé publique de leur arrondissement, ou bien de se rendre dans un lieu spécialement aménagé pour les examens préliminaires.Lors des déplacements vers ces centres ou des établissements médicaux, il est obligatoire de porter un masque et de s’y rendre, si possible, via son propre moyen de locomotion, et non les transports en commun.Un maximum de précautions est aussi requis pour les plus de 65 ans ou les personnes atteintes de maladies chroniques.