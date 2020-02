Photo : YONHAP News

La totalité de la Corée du Sud aura les pieds dans l’eau au réveil. Les précipitations continueront une bonne partie de la journée. Les premières éclaircies arriveront par le nord-ouest du pays avant de s’imposer à Séoul. Les autres régions devront attendre ce soir ou demain matin pour voir les nuages disparaître progressivement.Les températures sont un peu plus fraîches que ces derniers jours, avec des maximales qui atteindront 8°C à Séoul et à Daejeon, 9°C à Daegu, 14°C à Busan et 21°C sur l’île de Jeju.Les prévisions pour demain annoncent un retour du beau temps progressif sur la majeure partie du pays. La couverture nuageuse sera encore importante en matinée avec des pluies dans un quart sud-ouest, puis le soleil percera, excepté le long de la côte est.