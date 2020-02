Covid-19 : Moon Jae-in organise une réunion extraordinaire à Daegu

Photo : YONHAP News

Le président de la République a organisé, aujourd’hui, à la mairie de Daegu, une réunion spéciale consacrée aux mesures de lutte contre le Covid-19, qui frappe de plein fouet cette ville, la quatrième plus importante du pays.A cette occasion, Moon Jae-in a souligné que la propagation du virus devait atteindre son point d’inflexion avant la fin de la semaine et que son administration réussirait à venir à bout de l’épidémie en mobilisant toutes les capacités nationales.Dans le même temps, le chef de l’Etat a adressé à tous les habitants de Daegu et de la province de Gyeongsang du Nord un message de réconfort et de solidarité. Avant d’ajouter que le gouvernement central préparait des mesures exceptionnelles pour dédommager les pertes socio-économiques endurées.Selon Moon, au regard de la gravité de la situation, le seul fait de déclarer cette région comme « zone spéciale de désastre » ne suffira pas. Le gouvernement élaborera donc au plus vite un projet d’additif au budget pour accorder un soutien financier suffisant aux régions touchées par l’épidémie.