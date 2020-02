Covid-19 : la ville chinoise de Weihai place à l’isolement les passagers en provenance d’Incheon

Photo : YONHAP News

Les autorités de l’aéroport de Weihai, dans le Shandong, la province chinoise la plus proche de la Corée du Sud, envisagent de mettre en quarantaine tous les passagers arrivés ce matin à bord d’un avion de la compagnie low-cost sud-coréenne Jeju Air.L’appareil en provenance de l’aéroport d’Incheon transportait un total de 167 personnes, dont 144 Chinois et 19 sud-Coréens. Ils seront tous confinés dans un hôtel de la ville pendant 14 jours et leur fièvre sera vérifiée quotidiennement. C’est la première fois que l’empire du Milieu prend une telle mesure coercitive envers des voyageurs venant du pays du Matin clair.D’après des sources diplomatiques, aucun nouveau cas de coronavirus n’a été répertorié dans la ville de Weihai depuis 12 jours. S’il n’y a toujours pas de contaminations supplémentaires d’ici deux jours, la ville pourra être déclarée comme « zone non-contaminée par le Covid-19 ».