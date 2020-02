Photo : YONHAP News

Ce mardi, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a annoncé que 144 nouveaux cas de contamination au SRAS-COV-2 ainsi que trois nouveaux morts avaient été recensés. Cela porte le bilan total à 977 personnes infectées, dont 11 qui ont perdu la vie. Parmi elles, sept sont liées à l’hôpital de Daenam à Cheongdo, dans le sud-est du pays.Sans surprise, ce sont l'église de Shincheonji et l'hôpital de Daenam qui comptent le plus grand nombre de malades, avec respectivement 501 et 113 cas. À eux deux, ils représentent 70 % de l’ensemble.Dans le détail, 62 % des individus porteurs du virus sont des femmes et 38 % des hommes. Au niveau des âges, 222 sont des quinquagénaires, 196 ont une vingtaine d’années, neuf ont plus de 80 ans et quatre moins de dix ans.